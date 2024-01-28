Türkiye’nin 4. büyüğü hastane, 22 yıldır CHP’li ile!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Türkiye’nin 4. büyüğü hastane, 22 yıldır CHP’li ile!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
600 değil..
6 bin değil..
62 bin değil..
Dinlerken kulaklarıma..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Okurken gözlerime inanamadım.
628 bin metrekare kapalı alanı bulunan şehir hastanesi İzmir’e yapılmış..
Ege’nin birinci büyük hastanesi..
Türkiye’nin dördüncü.
Hani AK Parti’ye “Kadrolaşıyor.. Yandaşına alan açıyor. Liyakate değil, partizanlığa önem veriyor.. Kendisine oy verenleri kollayıp, imkanlar tanıyor..”
Buyrun İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi..
Ak Parti, kurulduğu günden bu yana, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmış mı?
Kazanamamış..
Hatta ilçeleri içinde, 24 CHP kazanmış, 4 tanecik de AK Parti.. Birer tane de MHP ve İP’in kazandığı ilçe belediyeleri var.
Buna rağmen..
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