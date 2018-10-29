Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Atina yönetiminin 17 Kasım terör örgütü üyesi Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı vermesini kınadı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas’a bir kez daha izin hakkı vermesini kınıyoruz.

Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır.

Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanmasının terörizmle mücadele ile bağdaşmadığını tekrar vurguluyoruz."