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Türkiye'den Yunanistan'a sert cevap!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan tarafının açıklamalarına sert cevap verdi. Aksoy, "Türk savaş uçaklarının Yunan sahasına girmek için izin talebinde bulunması normal bir uygulamadır" dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:59
Türkiye'den Yunanistan'a sert cevap!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk savaş uçaklarının Yunan ulusal hava sahasına girmek için izin talebinde bulunmasının yeni bir uygulama olmadığını bildirdi.

Aksoy, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, "Türk savaş uçaklarının Yunan ulusal hava sahasına girmek için izin talebinde bulunduğuna" yönelik ifadelerine ilişkin soruya yazılı açıklamayla yanıt verdi.

"Bu yeni bir uygulama değildir"

Bir ülkenin başka bir ülkenin hava sahasını kullanmak amacıyla izin istemesinin yeni bir uygulama olmadığını belirten Aksoy, "Bilindiği üzere, hem sivil, hem askeri uçuşlar için bir ülke diğer bir ülkenin hava sahasını kullanmak amacıyla izin istemekle mükelleftir. Ülkemiz de tabiatıyla Yunanistan'ın altı deniz mili genişliğindeki hava sahasını tanımakta, Yunanistan'a ve Yunanistan üzerinden gerçekleştirilen intikal uçuşları için uluslararası kural ve teamüllere uygun olarak uçuş izni talebinde bulunmaktadır. Bu yeni bir uygulama değildir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 21:59
  1. Yunanistan
  2. Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos
  3. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy

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