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Türkiye'den Yunanistan'a çok net "Mavi Vatan" mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi kendi sınırlarına hapsetme planları güden Yunanistan'a tokat gibi bir cevap verdi. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de Mavi Vatan’da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 19:19:00 -

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi kendi sınırlarına hapsetme planları yapan Yunanistan'a tokat gibi bir cevap verdi. Mavi Vatan'da Türkiye'ye çizilmeye çalışılan sınırların yırtıp atıldığını belirten Altun, paylaşımında "100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de Mavi Vatan’da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir" ifadelerini kullandı.

Altun ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı bir videoyu paylaşarak, "Zaferlerle dolu tarihimizden, dünyanın dört bir yanını barış diyarına çeviren şanlı ecdadımızdan ve binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız güç ve ilhamla mavi vatanımızda şanlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Mavi vatanımızın her bir damlası kutsaldır." dedi.

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