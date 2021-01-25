Türkiye'den Yunanistan açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk ve Yunan yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Yunanistan arasında bugün gerçekleştirilen istikşafi görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.
Kalın, "Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler bugün İstanbul’da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir." ifadelerini kullandı.