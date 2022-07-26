Türkiye'den yeni ATAK Helikopteri ihracatı

Filipinler ile imzalanan sözleşme kapsamında TUSAŞ tarafından üretilen toplamda 6 adet T129 ATAK helikopterinin 269.388.862 ABD Doları bedel ile ihraç edileceği biliniyor. Ankara Kahramankazan yerleşkesinden kalkan iki adet A400M uçağına konulan iki adet T129 ATAK Helikopteri, başarılı bir şekilde Filipinler’e ulaştı. İkinci teslimat paketinin sözleşme kapsamında 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanırken, 2022 yılında teslimatın gerçekleştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere Ekim 2021’de Türkiye ile Nijerya arasında Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nijerya ziyareti esnasında imzalanmıştı. İmzalar, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından atılmıştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, "Nijerya ziyaretimizde, Türkiye ile Nijerya arasında Savunma Sanayii İşbirliği anlaşması imzaladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğinde, yapmış olduğumuz bu anlaşmaları kısa süre içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

ABD’den Nijerya’ya AH-1Z taarruz helikopteri satışına onay çıkmıştı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Güvenlik İş birliği Ajansı’nın (DSCA) açıkladığı üzere, ABD Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile tahmini maliyeti 997 milyon dolar olan AH-1Z atak helikopteri ve ilgili ekipmanın Nijerya Hükümetine olası bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar almıştı. Tahmini maliyeti 997 milyon dolar olan sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur);

- 12 adet AH-1Z atak helikopteri

- 28 adet T-700 GE401C motor (24 adet kurulu 4 adet yedek)

- 2000 adet APKWS güdüm kiti

- Gece görüş ekranı

- Standart konumlandırma servisli GPS

- Elektronik harp sistemleri

- AN/AVS-9 gece görüş sistemi

- M197 20mm makineli tüfek

- Hedef görüş sistemi

eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyordu.

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