Türkiye’den Yemen’e Ramazan yardımı

Bu yıl Ramazan çalışmalarına‘‘Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz’’ çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, Yemen’in Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan mültecilere gıda kolisi ve iftarlık kumanya ulaştırdı.

Ülkede genel durum

İç savaşın gölgesinde Ramazan ayına giren Yemen’de kıtlık ve ekonomik problemler nedeniyle milyonlarca insanyeteri kadar gıda temin edemiyor. Temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.Ülkede 24 milyon insanyardıma ve korunmaya muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor.

1600 aileye gıda kolisi

Sadakataşı Ramazan ekibi Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan 1600 aileye pirinç, şeker, yağ, çay, sebze, konserve gıdalar, salça ve tuzdan oluşan gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

İftarlık kumanya dağıtımları

Dernek, Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan kamplarda yaşayan 500 mülteciyedüzenli olarakiftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor.Ramazan ayı sonuna kadar sürecek dağıtımlarla birlikte toplamda 15 bin iftarlık kumanya mültecilere ulaştırılacak.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada;‘‘İç savaş, ekonomik problemler ve kıtlıkla mücadele eden Yemen Ramazan ayına bu yıl da zor şartlar altında girdi. Ramazan yardımları kapsamında bölgede gıda kolisi ve iftarlık kumanya dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Yardımlarımıza fitre ve zekât dağıtımlarını ekleyerek kardeşlerimize destek olmayı Ramazan ayı boyunca sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya ve bayramlık bedelini 200 TL, fitre bedelini 28 TL, iftar bedelini ise 20 TL olarak belirledi.

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989’a sms göndererek iftar sofralarına 10 TL'lik katkıda bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.