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Türkiye'den 'Yemen' açıklaması: Üzüntü verici

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Aden şehrinde düzenlenen saldırılar nedeniyle bir kınama mesajı yayımladı.

11 Ağustos 2019 Pazar 23:56
Türkiye'den 'Yemen' açıklaması: Üzüntü verici

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Aden şehrinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan silahlı çatışmaların Kurban Bayramı'nda da sürmesinin üzüntü verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yemen'in Aden şehrinde süren silahlı çatışmalardan Türkiye'nin duyduğu endişe dile getirildi. Açıklamada, çatışmaların Kurban Bayramı'nda da devam etmesinin üzüntü verici olduğu belirtilerek, "Yemen'de tüm taraflara, ülkedeki siyasi ve insani krizi daha da derinleştirecek adımlardan kaçınmaları ve sorunlara diyalog yoluyla çözüm aramaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

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'Türkiye'nin desteği sürdürülecektir'

Türkiye'nin, Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanması, ülkenin birlik ve bütünlüğünün muhafazası amacıyla yürütülen uluslararası çabalara verdiği desteği sürdüreceği de açıklamada yer aldı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 23:56
  1. Yemen
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