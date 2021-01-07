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Gündem Türkiye'den yayın yapan kanalın muhabirine Halep'te suikast girişimi
Gündem

Türkiye'den yayın yapan kanalın muhabirine Halep'te suikast girişimi

Türkiye'den yayın yapan Suriye TV, Suriye'nin kuzeyinde görev yapan muhabiri Bahaa el-Halabi'ye suikast girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 23:34:00 -
Türkiye'den yayın yapan kanalın muhabirine Halep'te suikast girişimi

Türkiye'den yayın yapan Suriye TV, Suriye'nin kuzeyinde görev yapan muhabiri Bahaa el-Halabi'ye suikast girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

Kanaldan yapılan yazılı açıklamada, Halabi'nin dün akşam saatlerinde, Halep ilinin kuzeyindeki Bab ilçesinde evine dönerken, 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Saldırı soncu elinden, omzundan, bacağından ve sırtından yaralanan Suriyeli gazetecinin genel durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, "Suriye TV ekibi olarak, her zaman gazeteci olarak görevini yerine getirmeye çalışan ve işine bağlı meslektaşımızın hedef alındığı bu suç eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'de zorlu şartlar altında çalışan gazetecilere destek çağrısı yapılan açıklamada, saldırının faillerinin yakalanması istenildi.

Suriye TV'de muhabir olarak çalışan Halabi, daha önce Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yapmıştı.

İstanbul merkezli Suriye TV, Katar merkezli Fadaat Medya Medya grubu bünyesinde Suriye özelinde tüm Arap dünyasına yayın yapıyor.

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