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Dünya Türkiye'den WhatsApp açıklaması
Dünya

Türkiye'den WhatsApp açıklaması

Adalet Bakanı Gül, WhatsApp'ın Türkiye kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 10:43:00 -
Türkiye'den WhatsApp açıklaması

Adalet Bakanı Gül: '(WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi) Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır.'

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