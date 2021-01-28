Türkiye'den WhatsApp açıklaması
Adalet Bakanı Gül, WhatsApp'ın Türkiye kararına ilişkin bir açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Gül: '(WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi) Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır.'
Adalet Bakanı Gül, WhatsApp'ın Türkiye kararına ilişkin bir açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Gül: '(WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi) Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır.'
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