Türkiye'den Uruguay’a zırhlı araç ihracatı

Türk savunma sanayiinin dinamik firmalarından Katmerciler, zırhlı araç ihracatı konusunda yeni bir başarıya daha imza attı. Uruguay ordusu, BM Ateşkes Gözlem Gücü'nde (UNDOF) görev alan personelinin ihtiyaçları doğrultusunda Katmerciler'den zırhlı araç alımı gerçekleştirdi.

Uruguay, UNDOF misyonu kapsamında görev alan Uruguay Mekanize Piyade Birliği'nde hizmet vermek üzere Katmerciler'den Hızır 4×4 TTZA ve 4×4 Zırhlı Ambulans tedarik etti.

İhracat devam ediyor

Katmerciler, taktik tekerlekli zırhlı araç HIZIR ve türevlerinden oluşan kapsamlı paket için Kenya Savunma Bakanlığı'yla 91,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

118 araçlık HIZIR ve türevleri ile yedek parça ve bakımlarından oluşan paket anlaşmanın toplam tutarı 91 milyon 415 bin 182 dolar. Araçların teslimatına 2022 yılında başlanacak ve 2023 yılında tamamlanacak.

Anlaşma, Katmerciler'in tek kalemdeki en yüksek ihracat anlaşması olma özelliği taşıyor.

Katmerciler, bu yılın başlarında bir başka Afrika ülkesine yapılan, HIZIR'ın ağırlık taşıdığı yaklaşık 40 milyon euro'luk savunma araçları paketinin ihracat duyurusunu yapmıştı. Arka arkaya gelen bu ihracat hamleleri, uluslararası arenada Katmerciler markasının bilinirliğine ve HIZIR'ın tanınırlığına önemli katkı sağlıyor.

Bir önceki yıla göre yüzde 127 arttı

Başta Hızır 4x4 olmak üzere savunma sanayisine yönelik yurt dışından aldığı siparişlerle dikkati çeken Katmerciler, geçen yıl ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 127 artırdı.

Savunma sanayisine toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) giren Katmerciler, zaman içinde ürünlerine taktik tekerlekli zırhlı araç, zırhlı sınır güvenliği aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve yeni nesil kriminal inceleme aracı gibi ürünleri ekledi.

Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ilk kez 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

Katmerciler, yurt dışı pazarlara yönelik yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin sonuçlarını da 2019'da almaya başladı. Hızır'ın ilk ihracatı için bir Afrika ülkesinden gelen 20,7 milyon dolarlık siparişin sözleşmesi 2019'da imzalandı. Bu kapsamda teslimatlar da 2020'de tamamlandı.

Katmerciler daha sonra 39 milyon 450 bin avroluk yeni bir ihracat anlaşması yaptı. Bu kapsamda Hızır 4x4, Hızır'ın sınır güvenliği için özel geliştirilmiş versiyonu Ateş, zırhlı personel taşıyıcı Khan'ın ihracatı gerçekleştirilecek. Araçların teslimatı partiler halinde 2022'de tamamlanacak.