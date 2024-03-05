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Gündem Türkiye'den UNRWA'ya destek çağrısı
Gündem

Türkiye'den UNRWA'ya destek çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-03-05 03:07:00 -
Türkiye'den UNRWA'ya destek çağrısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) destek çağrısında bulundu.

BM Genel Kurulu'nda UNRWA'ya ilişkin gelişmeler hakkında oturum düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Güven, UNRWA'nın yaklaşık 75 yıldır Filistinli mültecilere yardım ve koruma sağladığını ifade etti.

Güven, "Bu yardımlar elzem ve vazgeçilmez niteliktedir. Hayat kurtarmaktadır." diye konuştu.

UNRWA personelinin cesur çabalarını takdirle karşıladıklarını aktaran Güven, "Onlar, bu misyonda en büyük fedakarlığı yapıyorlar. Son 5 ayda 150 UNRWA tesisi vurulurken, 160 UNRWA personeli hayatını kaybetti. Siviller, BM bayrağı altında öldürüldü ve yaralandı." açıklamasında bulundu.

Güven, yaklaşık 30 bin personeli olan UNRWA'nın birkaç personeline yönelik olarak ortaya atılan iddialara atıfla, "söz konusu iddiaların doğruluğunu ispatlayacak güvenilir deliller halen sunulmuş değil." dedi. Bu bağlamda bazı donörlerin UNRWA'ya maddi katkılarını askıya almasının meşru görülmesinin güç olduğunu ve bu durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.
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Güven, UNRWA'nın 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulduğunu anımsatarak, "Bu plaftorm, uluslararası toplumun geniş üyeliğini ve vicdanını yansıtıyor. Genel Kurul, ne UNRWA'ya sırtını çevirebilir ne de Filistinli mültecileri kendi hallerine bırakabilir." uyarısında bulundu.

Türkiye'nin UNRWA Finansmanı Çalışma Grubu Başkanı olarak ajansın eşsiz çalışmalarını desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Güven, "Tüm taraflara UNRWA'ya destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz." diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: AA

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