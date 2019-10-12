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Türkiye'den tutuklu DEAŞ'lılara dair açıklama!

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de tutuklu bulunan DEAŞ'lı teröristlere dair önemli bir açıklamada bulundu.

12 Ekim 2019 Cumartesi 16:26
Türkiye'den tutuklu DEAŞ'lılara dair açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde belirttikleri üzere, Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz. Ülkemizce gözetim altına alınacak DEAŞ mensupları ve ailelerinin, bu aşamada, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı Kapsamında DEAŞ’lı tutuklular ve ailelerinin akıbeti hakkında açıklama yaptı. Aksoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’nin Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Suriye’nin kuzey doğusunu terörden arındırarak güvenli bölge oluşturma çabasını gölgelemeye yönelik çabaları yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde belirttikleri üzere, Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz.

Ülkemizce gözetim altına alınacak DEAŞ mensupları ve ailelerinin, bu aşamada, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

DEAŞ’la ilintili yabancı terörist savaşçıların suça karışmamış eş ve çocuklarının rehabilitasyonu konusunda vatandaşı oldukları ülkeler ve uluslararası örgütlerle birlikte çalışmaya hazırız.
Öte yandan, kalıcı çözümün Suriye’de tutulan yabancı terörist savaşçılar ve ailelerinin, vatandaşlığını taşıdıkları menşe ülkelerce geri alınması, yargılanması ve rehabilitasyonundan geçtiği bilinmelidir. Bu doğrultuda uluslararası toplumun ortak çabalarını önemsiyoruz. Türkiye, uluslararası toplumun bu amaçla sarfedeceği gayretlere her türlü katkıyı vermeye devam edecektir."

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 16:26
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. tutuklu deaşlılar
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

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