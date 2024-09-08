Türkiye’den tüm dünyayı sallayan hamle sonunda geldi! Herkes şaşkın

Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'nin BRICS'e tam üyelik başvurusunun emperyalist çevreleri rahatsız ettiğini belirtti. Hacısalihoğlu, Türkiye’nin jeopolitik konumunun çok bileşenli ve seçenekli bir dış politika stratejisi gerektirdiğini vurguladı. Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesi verdiğini ifade eden Hacısalihoğlu, bu süreçte emperyalizme ve onun mikrofonlarına boyun eğilmeyeceğini söyledi. BRICS'e katılımın yeni bir dünya düzeninin kurulmasına katkı sağlayacağını söyleyen Yaşar Hacısalihoğlu, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin BRICS'e tam üyelik başvurusu yaptığını Rusya Devlet Başkan yardımcısı açıkladı. BRICS'in 16. Zirvesi 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kazan şehrinde toplanacak. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılacak.

2009 yılında kurulan BRICS'in adı; Birliğin kuruluşunda yer alan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinin isimlerinin İngilizce baş harflerinden oluşuyor.

Birlik; 3.2 milyar toplam nüfusuyla, dünya nüfusunun %41'ini oluşturuyor. Birlik; 56 trilyon dolar toplam GSYİH ile küresel GSYİH içindeki payı % 31,5, küresel ticaretteki payı ise %18 seviyesinde.

Her yıl zirveler düzenleyen birlik, üyeler arasında ekonomik, siyasi ve kültürel işbirliğini amaçlıyor. 2015 yılında atılan önemli adımla 100 milyar dolarlık başlangıç sermayesiyle Yeni Kalkınma Bankası'nı (New Development Bank/NDB) kurdu. Birlik, yeni bir para birimi oluşturmayı hedefliyor. Bu konuya daha öncede sıkça değinmiş ve şu saptamayı yapmıştık;

BRICS, uluslararası finans alanında hedeflerine ulaşmayı başarırsa, Batı'nın adaletsiz işleyen ve siyasi egemenliği esas alan Bretton Woods kurumlarının giderek, alanı daralacaktır. Bu durum küresel düzeyde yeni bir ortamın doğması anlamına gelir. Bugün için tek yanlı işleyen, sömürgeci ve ötekileştirici düzenin sarsılması, yeni bir dünya düzeninin oluşmasının yolunu açabilir.

BRICS, Bu konuda mesafe almaya devam ediyor. Üye sayısını artırıyor. Zirvelerine her yıl daha fazla ülke katılıyor. Yeni bir çekim alanı olarak ilgi çekmeye devam ediyor.

Durum böyleyken, Türkiye'nin BRICS'e katılımına ilişkin haberleri duyar duymaz CHP Milletvekili, eski büyükelçi Namık Tan hemen klavyenin başına geçerek, daha önce yaptığı "Mavi Vatan masalı " yakıştırmasıyla son derece uyumlu karşı çıkışta bulunmuş. Demiş ki; "söylentisinin yayılması, gerçekten olmasından daha kötü. Eğer doğruysa, Ankara'nın BRICS'e üyelik başvurusu yapması bir diplomatik çılgınlık, bir diplomatik intihar girişimidir. BRICS'e üyelik başvurusu yapmanın dış politika ve ulusal güvenlik politikalarımız bakımından nasıl bir parça tesirli saatli bomba etkisi yapacağını varın siz düşünün"

Bu sözlerin öncelikle CHP'nin dış politika çizgisiyle uyumlu olup olmadığını net olarak bilmek isteriz. Gerçi Mavi Vatan stratejimize "masal" nitelemesi yapıldığında net olarak;" bu yaklaşım CHP'nin değil, söyleyenin görüşüdür ve bu görüşe katılmıyoruz" denilmemiştir.

Türkiye'nin BRICS ile anılmasına bile tahammül edilmeyerek sergilenen bu yaklaşım; Batı'nın işgalci, sömürgeci emperyalist refleksinin kontrol edemediğini yıpratmaya çalışan tutumunun yansımasıdır. Türkiye'nin coğrafi konumunun jeopolitik değeri dış politka stratejisinde çok bileşenli , çok seçenekli olmayı adeta dikte eder. Bu durum zahmetlidir ama çok kıymetlidir. O yüzden de bu coğrafi konumda çok güçlü olmak zorunluluktur. Bugünün güç mücadelesinde ittifakların içine girerek birbirini kontrol etme anlayışı egemendir. Türkiye'yi bir tarafa demirleyerek, sağa sola dönemez hale getirmek, Türkiye'nin tarihsel birikimine, tarih boyu verdiği mücadeleye, bugünün koşullarına ve gelecek hedeflerine karşı duruştur.

Türkiye'nin verdiği mücadele enerjiden ekonomiye tam bağımsızlık mücadelesidir ve hasımları da bellidir. Terör örgütlerini üzerimize salan, Mavi Vatan'a karşı kurmak istediği yeni sömürge düzeninş dayatan, savunma sanayinde milli teknoloji hamlemizi köreltmeye çalışan, ekonomimizi emperyalizmin kur silahıyla tehditler savuran bellidir.

Ne emperyalizme ne de emperyalizmin rahatsızlığını dert edinen mikrofonlarına ne dün ne bugün ne de yarın asla boyun eğmedik, eğmeyeceğiz."

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