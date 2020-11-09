Türkiye’den Şuşa zaferine kutlama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım” diyerek Azerileri kutlarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azer mevkidaşıyla görüşüp, Twitter’den mesaj yayınladı. Çavuşoğlu, “Azerbaycan’ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa’nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa’da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan!” dedi.



Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992’de işgal edilen Şuşa’nın dün kurtarılması sonrası Azeriler, sokaklara inip Türk ve Azeri bayraklarıyla zaferi doyasıya kutladı.