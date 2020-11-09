  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye’den Şuşa zaferine kutlama
Dünya

Türkiye’den Şuşa zaferine kutlama

Tarihi Şuşa kentinin Ermeni işgalinden kurtarılması, Azerbaycan’da olduğu kadar Türkiye’de de sevinçle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:46:00 -
Türkiye’den Şuşa zaferine kutlama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım” diyerek Azerileri kutlarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azer mevkidaşıyla görüşüp, Twitter’den mesaj yayınladı. Çavuşoğlu, “Azerbaycan’ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa’nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa’da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan!” dedi.

Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992’de işgal edilen Şuşa’nın dün kurtarılması sonrası Azeriler, sokaklara inip Türk ve Azeri bayraklarıyla zaferi doyasıya kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü
Ekonomi

Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası altın, dolar ve euroda sert düşüş yaşandı.

Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler
Dünya

Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler

Rusya'nın Voronezh Oblastı'nda yer alan bir askeri üsse saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 3 Rus askeri öldürüldü.
Sabır Meşhur sinsi planı paylaştı: Türkiye'de yine deneyecekler
Dünya

Sabır Meşhur sinsi planı paylaştı: Türkiye'de yine deneyecekler

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, ABD seçimlerinin Türkiye'ye nasıl yansıyacağına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Meşhur, Biden'ın Türkiye'y..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay