Türkiye’den sonra Ürdün ve BAE’de tepki gösterdi! İsrail'in yasadışı uygulamalarına son

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) mevkidaşı Abdullah bin Zayid, İsrail'in iki devletli çözüm ilkesini baltalayan yasadışı uygulamaları durdurmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün ve BAE dışişleri bakanları telefon görüşmesi yaptı.

Tehlikeli bir adım

Görüşmede, İsrail ile yan yana barış ve güvenlik içinde bağımsız bir Filistin devletinin oluşmasını sağlayan iki devletli çözüm temelli, daimi, kapsamlı ve adil bir barışın gerçekleşmesini hedefleyen çabalara işlerlik kazandırılması gerektiği kaydedildi.

İki bakan görüşmede, İsrail'in iki devletli çözümü baltalayan uygulamalara son verilmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa'ya baskınını kınayan Ürdün ve BAE dışişleri bakanları, söz konusu baskının olayları tırmandırmaya yönelik tehlikeli bir adım olduğunu ve uluslararası hukuku hiçe saymak olduğunu dile getirdi.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Arap ve Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen “Yahudi Gücü” partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

Baskına, Filistin yönetiminin yanı sıra, Türkiye'nin de dahil olduğu çok sayıda ülke ve kurumdan tepki açıklamaları gelmişti.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.