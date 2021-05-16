Türkiye’den son dakika Filistin kararı! Filistin'e asker gönderilecek mi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin'deki durum hakkında son dakika açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin konusunda, "Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" açıklamasında bulundu.

Filistin'e asker gönderilecek mi?

Bakan Çavuşoğlu, "Sadece bildiriler ve açıklamalar yapamayız. Daha fazlasını yapmalıyız. Uluslararası toplum, Filistinli sivilleri korumakla yükümlü ve bu bağlamda İİT'nin de sorumluluğu büyük. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2018 kararı uyarınca Filistinli sivilleri korumak için bir uluslararası koruma mekanizmasının kurulması yönünde çaba sarf etmeliyiz." diye konuştu.

Öte yandan terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk olmak üzere 181'e yükseldi.