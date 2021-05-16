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Gündem Türkiye’den son dakika Filistin kararı! Filistin'e asker gönderilecek mi?
Gündem

Türkiye’den son dakika Filistin kararı! Filistin'e asker gönderilecek mi?

Terör devleti İsrail, Müslümanların namusu olan ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-İ Aksa’ya ve Gazze’ye insanlık dışı alçak saldırılarına devam ederken, iki yüzlü, sahte demokrasi savunucu Batı ise terörist İsrail’in katliamlarına sesini bile çıkarmazken Türkiye, mazlumların sesi olmaya devam ediyor. Türkiye’nin Filistin kararı son dakika olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu. Peki Türkiye’nin Filistin kararı ne olacak? Türkiye bundan sonra Filistin için ne yapacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 12:57:00 - 2021-05-16 14:08:41
Türkiye’den son dakika Filistin kararı! Filistin'e asker gönderilecek mi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin'deki durum hakkında son dakika açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin konusunda, "Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" açıklamasında bulundu.

Filistin'e asker gönderilecek mi?

Bakan Çavuşoğlu, "Sadece bildiriler ve açıklamalar yapamayız. Daha fazlasını yapmalıyız. Uluslararası toplum, Filistinli sivilleri korumakla yükümlü ve bu bağlamda İİT'nin de sorumluluğu büyük. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2018 kararı uyarınca Filistinli sivilleri korumak için bir uluslararası koruma mekanizmasının kurulması yönünde çaba sarf etmeliyiz." diye konuştu.

Öte yandan terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk olmak üzere 181'e yükseldi.

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Yorumlar

süleyman

türkiyenin yapacağı şey bekle kızım bahtın açılsın misali Bekle filistin 2023 gelsin eh o zamana kadar feryad eden vicdamızı susturmak içinde sloganlarımız hazır israili kınıyoruz kahrolsun israil israil zulmene sessiz kalmayacağız aslan düştüğü yerden kalkar falan filan ama 2023 e kadar atı alan üsküdarı geçti misaili 2023 de de gazzeyi alan mescidi aksayı yıktı diyecekler (Allah korusun)
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dökümcü

Evallah şehitlikse varız dinimiz bayragımız kutsallarımız var olsun
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