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Gündem

Türkiye'den Somali'ye başsağlığı

Türkiye, Somali'de meydana gelen selde yaşanan can kayıpları sebebiyle Somali halkına başsağlığı diledi.

2019-10-29 16:11:00 -
Türkiye'den Somali'ye başsağlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin Beledweyne şehrini etkisi altına alan sağanak sonucu oluşan selin can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Dost ve kardeş Somali halkının acısını yürekten paylaşıyor; faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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