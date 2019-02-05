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Türkiye'den Somali'deki saldırıya kınama

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

05 Şubat 2019 Salı 10:21
Türkiye'den Somali'deki saldırıya kınama

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı. 

Yazılı açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başkomiser Muhammed Hüseyin, Mogadişu'nun Hamar Weyne bölgesinde hükümet binalarına yakın bir alışveriş merkezi yanında park halinde olan patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 10:21
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Somali
  3. Mogadişu

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