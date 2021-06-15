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Gündem Türkiye'den skandal bildiriye çok sert tepki: Hiçbir anlamı yok
Gündem

Türkiye'den skandal bildiriye çok sert tepki: Hiçbir anlamı yok

7 Avrupa Birliği üyesinin Atina’da yaptıkları toplantının sonunda yayınladığı tek yanlı bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 14:44:00 -
Türkiye'den skandal bildiriye çok sert tepki: Hiçbir anlamı yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 7 Avrupa Birliği (AB) üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayımladığı tek yanlı ortak bildiriye tepki gösterdi.

Hiçbir anlamı ve değeri yoktur

Sözcü Bilgiç, konuyla ilgili soruya verdiği yazılı cevapta, "7 AB üyesinin Atina'da yaptıkları toplantının sonunda yayınlanan (tek yanlı) Ortak Bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur" ifadesini kullandı.

Bu oluşumun, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yaptığını belirten Bilgiç, her yıl tekrarlanan bu tek yanlı ve taraflı tutumun, bölgede barış ve istikrara ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Bilgiç, evvelce de belirtildiği üzere, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmadan Doğu Akdeniz'de gerçek bir iş birliği ortamı yaratılamayacağını vurgulayarak, "Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz'e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadesine yer verdi.

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