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Gündem Türkiye'den sınır ötesinde nokta operasyon
Gündem

Türkiye'den sınır ötesinde nokta operasyon

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:56:00 -
Türkiye'den sınır ötesinde nokta operasyon

Sınır içine eli kanlı terör örgütü PKK'ya nefes aldırmaya Türkiye, başarılı operasyonlarını sınır ötesinde de sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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