Türkiye'den sınır ötesinde nokta operasyon
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Sınır içine eli kanlı terör örgütü PKK'ya nefes aldırmaya Türkiye, başarılı operasyonlarını sınır ötesinde de sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.