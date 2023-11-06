  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu haberi duyan emekliler havalara zıplayacak! Çok ama çok büyük müjde geldi! Artık 81 ilde bedava olacak

Flaş gelişme tüm dünyada heyecana sebep oldu! “Ve ‘Türk Devri’ başladı” diyerek duyurdular! Hayırlı uğurlu olsun inşallah

Bağlanmama nedeni bunlar olabilir! EYT maaşınız hala yatmadı ise...

İşte bunlar da iki ayaklı “İsrail malı”! “Pembe mabadlılar”ın bu alçaklığını unutmayalım, unutturmayalım

Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

Meğer karın ağrısının sebebi buymuş! Ahmet Hakan tüm Türkiye’ye açıkladı! Vay ki vay

Ara tatilin arananları belli oldu! Aileler elini çabuk tutmak istiyor

Türkiye’ye İran şoku! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O alçaklık için apar topar harekete geçtiler

Kılıçdaroğlu'na böyle bağırdı: İzin vermiyorum adaylıktan çekilmene!

Savaşın seyrini değiştirecek flaş gelişme! O ülkenin güçleri, bir evde toplanan İsrail askerlerini öldürdü! Şimdi bütün dünya merakla o kararı bekliyor
Gündem Türkiye'den SİHA alan Kosova'dan çok konuşulacak Haluk Bayraktar kararı
Gündem

Türkiye'den SİHA alan Kosova'dan çok konuşulacak Haluk Bayraktar kararı

Yeniakit Publisher
2023-11-06 17:54:00 -
Türkiye'den SİHA alan Kosova'dan çok konuşulacak Haluk Bayraktar kararı

Türkiye'den SİHA satın alan Kosova, Türkiye'nin milli ve özgün insansız platformlarını geliştiren Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a üstün hizmet madalyası takdim etti.

Başkent Priştine'de Bayraktar'ı kabul eden Maqedonci, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar'ın ürünleri ile "askeri teknolojinin manşeti" haline geldiğini belirtti.

Maqedonci, Baykar ile yaptıkları işbirliğiyle kısa sürede Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) muharebe kapasitesini, tüm vatandaşların güvenliği ve toprak savunmasını garanti altına alacak düzeye çıkardıklarını vurguladı.

Paylaşımında, görüşmede bundan sonra yatırım yapılacak projeler ve bu işbirliğinin satın almaların ötesine yaygınlaşmasını ele aldıklarını aktaran Maqedonci, "Bu şirketin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kosova hükümeti ve Savunma Bakanlığı ile işbirliği konusunda gösterdiği istek ve hazırlıktan dolayı Haluk Bayraktar'ı üstün hizmet madalyası ile ödüllendirerek derin şükranlarımı sundum." ifadesini kullandı.

Maqedonci, paylaşımının sonunda, "İki ülke arasındaki güçlü bağ devam edecek." değerlendirmesine yer verdi. Görüşmede, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ve FSK Komutanı Bashkim Jashari de hazır bulundu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, temmuzda sayı bilgisi vermeden Türkiye’den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA’ların ülkeye ulaştığını açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Selçuk Bayraktar’dan ambargo koyan Kanada’ya müthiş yanıt! Vermediklerine gerçekten pişman olacaklar
Selçuk Bayraktar’dan ambargo koyan Kanada’ya müthiş yanıt! Vermediklerine gerçekten pişman olacaklar

Teknoloji

Selçuk Bayraktar’dan ambargo koyan Kanada’ya müthiş yanıt! Vermediklerine gerçekten pişman olacaklar

Selçuk Bayraktar SİHA'larla kazanılan savaşın galibini açıkladı! Duyan şaşkına dönecek
Selçuk Bayraktar SİHA'larla kazanılan savaşın galibini açıkladı! Duyan şaşkına dönecek

Teknoloji

Selçuk Bayraktar SİHA'larla kazanılan savaşın galibini açıkladı! Duyan şaşkına dönecek

Bayraktar TB3 SİHA'dan müthiş başarı
Bayraktar TB3 SİHA'dan müthiş başarı

Teknoloji

Bayraktar TB3 SİHA'dan müthiş başarı

ABD hala piste çıkaramadı! Bayraktar TB3 lodos fırtınasında uçtu!
ABD hala piste çıkaramadı! Bayraktar TB3 lodos fırtınasında uçtu!

Gündem

ABD hala piste çıkaramadı! Bayraktar TB3 lodos fırtınasında uçtu!

Bayraktar TB2'ye sipariş yağarken ABD, Avustralya ve Japonya'dan Türkiye hamlesi geldi
Bayraktar TB2'ye sipariş yağarken ABD, Avustralya ve Japonya'dan Türkiye hamlesi geldi

Teknoloji

Bayraktar TB2'ye sipariş yağarken ABD, Avustralya ve Japonya'dan Türkiye hamlesi geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23