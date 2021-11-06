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Gündem Türkiye'den Sierra Leone için taziye mesajı
Gündem

Türkiye'den Sierra Leone için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu ölenler için taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 23:38:00 -
Türkiye'den Sierra Leone için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Freetown'da dün gece petrol yüklü tanker ile bir kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sierra Leone halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Freetown'nın doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 92 kişi yaşamını yitirmişti.

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