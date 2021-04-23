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Siyaset Türkiye'den sert tepki: Endişe duyuyoruz, tedbir alın
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Endişe duyuyoruz, tedbir alın

Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in başkenti Kudüs’teki Eski Şehir Şam Kapısı önünde yasadışı yerleşim birimlerinde işgalci olarak yaşayan ırkçı gruplarca gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemlerin tehlike ve kaygı verici olduğunu bildirerek terör devleti İsrail'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 18:30:00 -
Türkiye'den sert tepki: Endişe duyuyoruz, tedbir alın

Türkiye, Filistin'in başkenti Kudüs’teki Eski Şehir Şam Kapısı önünde yasadışı yerleşim birimlerinde işgalci olarak yaşayan ırkçı gruplar tarafından yapılan kışkırtıcı eylemlerin tehlike ve kaygı verici olduğunu duyurarak işgalci terör devleti İsrail'e tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün (22 Nisan) Kudüs’teki Eski Şehir Şam Kapısı önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemler tehlike ve kaygı vericidir. Çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasından ve bunlardan bir kısmının İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. İsrail Yönetimi'ni Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve Ramazan ayında kışkırtma ve nefret yerine huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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