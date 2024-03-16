  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol ve gazı tahtından edecek! İngilizler yeni enerji kaynağı için Mersin'e geldi, hemen çalışmalara başlandı

Hani ‘Onlarda hukuk var hukuk ama bizde yok’ diyordunuz! Yeni Asya kış uykusundan uyandı

Dünya tir tir titreyecek! O ülke Bayraktar TB2 SİHA'ların son görüntülerini yayınladı

Tam da laikçilerin şımarık çocuğu! Seküler kadın sürücüden polise skandal tehdit

ABD, F-35'lerle ilgili skandal teklifi Türkiye'nin masasına yeniden getirdi! Bunu yapın verelim

Başkan Erdoğan Hakkari'de doğalgaz müjdesini verdi

Alman merkez bankası Bundesbank Nazi geçmişiyle yüzleşti: Geçmişi utanç verici

Ne Araplar ne Ruslar! Şimdi onlar Türkiye'ye akın etmeye başladı... Bir uçak kalkıyor, bir uçak iniyor

Ramazan'ın ilk cumasında Prof. Erbaş'tan 'boykot' çağrısı!

Abdülhamid Han sondaj gemisinde hareketlilik!
Gündem Türkiye’den Rusya’ya Kırım tokadı
Gündem

Türkiye’den Rusya’ya Kırım tokadı

Yeniakit Publisher
2024-03-16 10:50:00 -
Türkiye’den Rusya’ya Kırım tokadı

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteklerini yineledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üzerinden 10 yıl geçtiği hatırlatılarak, "Yarımadanın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündemimizde tutmayı sürdüreceğiz. Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz" denildi.

O ülke Kırım'da tam 38 İHA'yı füzesiyle vurdu! İHA'lar düşürüldü diyerek ilan etti!
O ülke Kırım'da tam 38 İHA'yı füzesiyle vurdu! İHA'lar düşürüldü diyerek ilan etti!

Dünya

O ülke Kırım'da tam 38 İHA'yı füzesiyle vurdu! İHA'lar düşürüldü diyerek ilan etti!

Almanya'nın Kırım planı nasıl sızdı?
Almanya'nın Kırım planı nasıl sızdı?

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya'nın Kırım planı nasıl sızdı?

Siyonist sevici moruk neye uğradığını şaşırdı: Soykırımcı Joe
Siyonist sevici moruk neye uğradığını şaşırdı: Soykırımcı Joe

Dünya

Siyonist sevici moruk neye uğradığını şaşırdı: Soykırımcı Joe

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23