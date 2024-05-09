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Teknoloji Türkiye'den patentini alacaklar: Türkiye'deki o ilimizde ilk kez liseliler elektrikli araç üretti... Resmen ilan etti
Teknoloji

Türkiye'den patentini alacaklar: Türkiye'deki o ilimizde ilk kez liseliler elektrikli araç üretti... Resmen ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-05-09 13:21:00 - 2024-05-09 13:23:35
Türkiye'den patentini alacaklar: Türkiye'deki o ilimizde ilk kez liseliler elektrikli araç üretti... Resmen ilan etti

Ödemiş'te meslek lisesi öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerle yaptığı elektrikli araç çok dikkat çekti! ilçede açılan mesleki ve teknik eğitim tanıtım fuarında tanıtılan araç için son durumu aktaran Okul Müdürü, Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunduklarını söyledi.

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde açılan Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı'nda ilçedeki çeşitli meslek liselerinde geliştirilen projeler sergileniyor.

Sergilenen tasarımlar arasında Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından geri dönüşüm malzemelerle geliştirilen ÖMTAL isimli elektrikli araç ilgi görüyor.

Patentini alacaklar

Okulda test sürüşleri de yapılan araçla ilgili gazetecilere açıklama yapan Okul Müdürü Mehmet Sıddık Kaya, öğretmen ve öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle ürettiği araçla ilgili Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunduklarını, okul olarak projenin devamını da getireceklerini söyledi.

Motor Bölümü Öğretmeni Mutlu Tez ise elektrikli bisikletlerin aküleri dahil tüm malzemeleri geri dönüşümden okul bünyesine kazandırarak usta öğretici ve öğrencilerle beraber güzel bir ekipman elde ettiklerini ve aracı geliştirdiklerini anlattı.

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