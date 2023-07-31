  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türkiye'den Pakistan’daki terör saldırısına kınama
Siyaset

Türkiye'den Pakistan’daki terör saldırısına kınama

Yeniakit Publisher
2023-07-31 07:42:00 -
Türkiye'den Pakistan’daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pakistan'da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırının en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş Pakistan'ın kuzeybatısında bugün düzenlenen bir siyasi miting sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Dünya


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Değeri 10 milyar dolarlık: Pakistanlı devinin sürpriz bombası ses getirdi! Anlaşma sağlandı
Değeri 10 milyar dolarlık: Pakistanlı devinin sürpriz bombası ses getirdi! Anlaşma sağlandı

Dünya

Değeri 10 milyar dolarlık: Pakistanlı devinin sürpriz bombası ses getirdi! Anlaşma sağlandı

Kardeş ülkeye askeri destek!
Kardeş ülkeye askeri destek!

Gündem

Kardeş ülkeye askeri destek!

İran, Pakistan’daki bombalı saldırıyı kınadı
İran, Pakistan’daki bombalı saldırıyı kınadı

Dünya

İran, Pakistan’daki bombalı saldırıyı kınadı

Kardeş ülke şokta! Siyasi parti kongresine bombalı saldırı: 40 ölü
Kardeş ülke şokta! Siyasi parti kongresine bombalı saldırı: 40 ölü

Dünya

Kardeş ülke şokta! Siyasi parti kongresine bombalı saldırı: 40 ölü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23