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Gündem Türkiye'den Pakistan'a taziye
Gündem

Türkiye'den Pakistan'a taziye

Yeniakit Publisher
2023-11-04 08:20:00 -
Türkiye'den Pakistan'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın güneydoğusundaki Belucistan Eyaleti’nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 14 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Pakistan’ın Gvadar bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan 2 araca yönelik saldırıda 14 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Gvadar bölgesine bağlı Pasni’den Ormara şehrine giden 2 askeri aracın militanlarca pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, militanların saldırısında 14 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, “Pakistan’ın güneydoğusundaki Belucistan Eyaleti’nin Gwadar şehrinde 3 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen terör saldırısında 14 askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör saldırısını kınıyor; şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörizmle ortak mücadelemizde dost ve kardeş Pakistan Hükümeti'yle ve halkıyla dayanışmamızı bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz” denildi.
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