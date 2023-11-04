Türkiye'den Pakistan'a taziye
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın güneydoğusundaki Belucistan Eyaleti’nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 14 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Pakistan’ın Gvadar bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan 2 araca yönelik saldırıda 14 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Gvadar bölgesine bağlı Pasni’den Ormara şehrine giden 2 askeri aracın militanlarca pusuya düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, militanların saldırısında 14 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, “Pakistan’ın güneydoğusundaki Belucistan Eyaleti’nin Gwadar şehrinde 3 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen terör saldırısında 14 askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur terör saldırısını kınıyor; şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörizmle ortak mücadelemizde dost ve kardeş Pakistan Hükümeti'yle ve halkıyla dayanışmamızı bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz” denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekonomi
Pakistan, Türkiye'yi seçti: polikarbon levha satın almak istiyor! Türkiye'nin kapısını çaldılar