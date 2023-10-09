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Gündem Türkiye’den Osman Kavala misillemesi bekleniyor! Hamas’a ödül versin...
Gündem

Türkiye’den Osman Kavala misillemesi bekleniyor! Hamas’a ödül versin...

Yeniakit Publisher
2023-10-09 23:59:00 - 2023-10-10 00:35:21
Türkiye’den Osman Kavala misillemesi bekleniyor! Hamas’a ödül versin...

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi meşru iktidara karşı ayaklanma eyleminin finansörlüğünü yapan Osman Kavala'ya "insan hakkı" ödülü verdi.

Kavala'ya ödül verilmesi üzerine, AKPM Türk Delegasyonu'nun AK Parti ve MHP'li üyeleri salonu terk etti.

CHP'li üyelerin ise durumdan memnun kalarak salonu terk etmedikleri öğrenildi.

AKPM Başkanı Tiny Kox, 60 bin avro para ödülünü içeren Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nün, bu yıl Kavala'ya verilmesini kararlaştırdıklarını açıkladı. Ödülü, Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala aldı. Ödüle, Kavala'nın dışında Polonyalı avukat Justyna Wydrzynska ile Ukraynalı insan hakları aktivisti Yevgeniy Zakharov aday gösterilmişti.

Sezgin Tanrıkulu bununla gurur duydu!

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tüm AKPM Türk Delegasyonu üyelerinin, Kavala'ya ödül verildiğinin açıklandığı esnada salonu terk ettiği iddiaları yalanladı. Tanrıkulu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'li üyeler törenin yapıldığı salonu terk etmediler" diyerek övündü.

Osman Kavala'ya "insan hakkı" ödülü verilmesi, kamuoyunda tepkileri de beraberinde getirdi.
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Avrupa'ya Osman Kavala misillemesi olarak, Türkiye'nin Hamas yöneticilerine insan hakkı ödülü vermesi bekleniyor.

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