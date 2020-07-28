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Gündem

Türkiye'den Osman Kavala çağrısı yapan ABD'ye sert tepki

Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan ABD’ye Türkiye’den sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:28:00 -
Türkiye'den Osman Kavala çağrısı yapan ABD'ye sert tepki

Türkiye’den Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısında bulunan ABD’ye tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur. Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Nitekim adıgeçen hakkında geçtiğimiz Şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır" denildi.

Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez.

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Yorumlar

....

Bu kafir amarika köpekleri için baskı yapmaya oğrendi.Nasıl ki papazı kurtardı ikinci köpeği kavalıyıda baskı ile kurturmak istiyor.Sayın yetkililer bu konuda taviz vermeyin bu kavalayı bırakmayın.Bunlara boyun eğerseniz istemeye devam edecekler kesinlikle taviz vermeyin
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Millet

Bu seferde rahip gibi olursa, o zaman kk değilde, biz deriz egemen güçler emrediyor hükümet yapıyor diye. Lütfen bütün hainlere cezalarını veriniz
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