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Gündem Türkiye'den operasyon! DEAŞ'ın soluk borusu kesildi
Gündem

Türkiye'den operasyon! DEAŞ'ın soluk borusu kesildi

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Türkiye'den operasyon! DEAŞ'ın soluk borusu kesildi

Sakarya'da "eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın para transferinden sorumlu olduğu" ifade edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın para transferinden sorumlu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ üyeliği ve terörizmin finansmanı suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve HTS raporlarında yapılan incelemelerde, örgütün para transferlerinden sorumlu oldukları yönünde belgelere ulaşılan yabancı uyruklu 3 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

 

Operasyonda yapılan aramalarda, 1090 adet "havale" dekontu, 25 gram altın, 28 bin 494 dolar, 7 bin 200 avro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

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