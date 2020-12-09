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Gündem Türkiye'den önemli Doğu Akdeniz hamlesi
Gündem

Türkiye'den önemli Doğu Akdeniz hamlesi

Türkiye, Doğu Akdeniz'de sıkı denetim sağlamak amacıyla 5 ayrı bölgeye Sahil Gözetleme İstasyonu kuracak.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:50:00 -
Türkiye'den önemli Doğu Akdeniz hamlesi

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki deniz güvenliğinin artırılması, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla 5 ayrı bölgeye Sahil Gözetleme İstasyonu kuracak.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de bir yandan masada kalıcı bir çözüm ararken, diğer yandan sahada araştırmalarını sürdürüyor. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını 82’nci günün sonunda tamamlayarak, Antalya Limanı’na dönmüştü.

Yunanistan Doğu Akdeniz’le ilgili masaya oturmaya yanaşmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta Türkiye’nin bu konudaki kararlı duruşunun devam edeceğine vurgu yapıyor.

Bununla beraber, bölgede güvenliği artırmak için önümüzdeki dönemde önemli bir adım atılıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde Doğu Akdeniz’de 5 ayrı bölgeye Sahil Gözetleme İstasyonu kuracak.

Bu istasyonların 3’ü KKTC’de Zafer Burnu, Zeytinlik ve Sadrazamköy bölgelerinde yapılacak. Diğer 2 istasyon da Hatay'ın Kel Dağ ve Mersin’in Anamur ilçesinde olacak. Bakanlık, önümüzdeki yıl içerisinde söz konusu bölgelere istasyonları kurmayı planlıyor. Bu sayede, Doğu Akdeniz’in her santimetrekaresi adım adım takip edilebilecek.

Sahil Gözetleme İstasyonu sisteminin özellikleri de dikkat çekiyor. İstasyonlar; emniyet bölgesi tanımlama, seçilen gemi tipi için giriş, çıkış, hız ve ivmelenme alarmı, gemilere ait kimlik ve seyir bilgisinin kontrolü, uzaktan kontrol sistemi, hareket algılama gibi donanıma sahip olacak.

 

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