Türkiye’den o ülkeye askeri destek! Askeri ekipmanlar teslim edildi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kasım 2022 tarihinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Millî Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Gilbert Kabanda Kurhenga ile görüşmüştü. Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne askeri ekipman yardımı sağladı.
Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) askeri teçhizat sağladığı bildirildi.
Yerel kaynaklara göre, Türkiye, cuma günü Goma havalimanında savunma iş birliği kapsamında KDC'ye askeri ekipman teslim etti. Askeri teçhizatın içeriği henüz bilinmiyor.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kasım 2022 tarihinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Millî Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Gilbert Kabanda Kurhenga ile görüşmüştü.
Görüşmelerde, ikili savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştu.
Türkiye ve KDC arasında Şubat 2022'de "Askerî Çerçeve ve Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması" imzalanmıştı.
Öte yandan Birleşmiş Milletler, 21 Aralık 2022'de KDC'ye uygulanan silah ve askeri ekipman ambargosunu gevşetme kararı almıştı.
KDC'nin değerli madenlerinin bulunduğu doğu sınırlarında ordu güçleri ile muhalif silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandığı biliniyor.