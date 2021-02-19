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Aktüel Türkiye’den Nijer’e büyük ilaç desteği
Aktüel

Türkiye’den Nijer’e büyük ilaç desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Nijer Halk Sağlığı Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesi sonrasında İHH, Nijer’e 141 bin paket sıtma ilacı yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 18:21:00 -
Türkiye’den Nijer’e büyük ilaç desteği

Her yıl 400 bin insan sıtma nedeniyle ölüyor ve bu oranın yüzde 94'ü Afrika kıtasında yaşanıyor. 5 yaş altı çocuklar, en savunmasız grup ve ölümlerin yüzde 67'sini oluşturuyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer de sıtma hastalığının en fazla görüldüğü ülkelerin başında geliyor. Bölgedeki hastalığın kontrol altına alınabilmesi ve hastalığa bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla harekete geçen İHH, Nijer’e 141 bin paket sıtma ilacı yardımında bulundu.

Türkiye’den kalkan özel uçakla Nijer’in başkenti Niamey’e götürülen ilaçlar, düzenlenen törenle Nijer Halk Sağlığı Bakanlığı’na teslim edildi. Töreninin ardından Sağlık Bakanı M. Ahmet Botto, desteklerinden ötürü Türkiye ve İHH’ya teşekkür etti.

Başkentte gerçekleştirilen teslim törenine Nijer Halk Sağlığı Bakanı M. Ahmet Botto, TC. Niamey Büyükelçiliği Birinci Kâtibi Mustafa Ateşçi, İHH İnsani Yardım Vakfı’ndan Genel Sekreter Durmuş Aydın, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sait Demir, Batı Afrika Masası Koordinatörü Mustafa İhsan Orhan, Nijer Temsilcisi Sami Fadhel ile Davet ve Kardeşlik Vakfı Başkanı Maruf Çelik katıldı.

İlaçlar, ülkenin çeşitli bölgelerindeki hastanelerde sıtma hastalığının tedavisinde kullanılacak.

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