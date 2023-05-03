Türkiye'den Netflix'e dev rakip! TRT Tabii resmen tanıtıldı! Başlangıçta ücretsiz olacak

TRT’nin küresel arenada farkındalık oluşturacak olan en büyük projesi “Uluslararası Dijital Platformu” tanıtım programı sanat ve medya camiasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti.

DİGİTAL PLATFORMUN ADI TABİİ OLDU!

TRT tarihinde bir ilk olan proje için Beykoz Kundura Fabrikası’nda görkemli bir tanıtım gecesi düzenlendi.

Gecede markanın ismi, logosu, içerikleri, platformun üyelik detayları ve yayın hayatına başlayacağı tarih açıklandı.

Merakla Beklenen Uluslararası Dijital Platformu'n adı Tabii oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAŞLANGIÇTA TÜRKİYE'DE ÜCRETSİZ OLACAK

TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabii' 7 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak.

Uluslararası dijital platformu "Tabii"ye "www.tabii.com" adresinden ulaşılabilecek ve ilk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olacak.

TRT Tabii, 30 yeni yapım ve 184 yeni bölümle açılış aşamasında en zengin orijinal içeriğe sahip platform olacak. İçerikler, Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Urduca ve Arapça dillerinden oluşacak.

AKSİYONDAN KOMEDİYE BİRÇOK İÇERİK OLACAK

Orijinal içeriklerle meraklıların karşısına çıkmaya hazırlanan uluslararası dijital platformu Tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik yer alacak.

ÇOK SAYDA DAVETLİ KATILDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da katıldığı gecede ayrıca, sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı.

TABİİ, GLOBAL SEKTÖRDE SES GETİRECEK

Yayın hayatına geçmesiyle birlikte TRT uluslararası dijital platformunun, global dev rakiplerin olduğu sektörde ses getirecek farklı yapımlarla izleyicisiyle güçlü bir bağ kurması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TABİİ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabi' için sosyal medyadan 'hayırlı olsun' mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz #tabii’nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. tabii Türkiye’de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN: TÜRKİYE'NİN GURUR VE ŞEREF PROJELERİNDEN

TRT’nin kurulduğu günden bu yana yeniliklere imza attığını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “TRT kurulduğu günden bugüne hep yeniliklere imza atmış, hep öncü olmuş bir kurum. TRT esasıyla bir kamu yayıncısı. Fakat özel sektörle uluslararası alanda yarışabilen bir kamu yayıncısı. Bu yönüyle bir yandan kamu çıkarını gözetirken diğer yandan özel sektörün sert rekabet ortamında ayakta duran ve bu süreçte çok başarılı işlere imza atabilen bir kurum. Bugün de TRT’nin Uluslararası Dijital Platformunu burada açıyoruz. Bu proje bizim için çok önemli bir proje. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakından takip ettiği ve gerçekleşmesi için de her tür kolaylığı sağladığı bir proje. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımıza bu değerli projenin hayata geçmesine verdiği katkılar dolayısıyla sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje büyük ve güçlü Türkiye’nin gurur ve şeref projelerinden biridir. TRT’de yeni yönetim göreve geldiğinde birlikte ciddi müzakerelerde bulunduk. Ve bu yeni yönetimin gerçekten marka projesi ne olacaktı diye tartıştık, müzakere ettik. Ve böylesi bir Uluslararası Dijital Platformun TRT’nin öncü rolüne yakışacağını ve Türkiye’de çok ciddi anlamda ihtiyaç halini alan bu projenin hayata geçirilmesinin TRT’ye yakışacağını kararlaştırdık. Ve bu süreçten sonra TRT yönetim kurulumuz bu misyonu benimsedi. Ve bu misyonun hayata geçmesi için gerekli tüm kolaylıkları sağladı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

ZAHİD SOBACI: DEVASA KİTLELERİN GERÇEK HİKAYELERİNİ ANLATACAĞIZ

Bayağı olan içeriklerin yaygınlaştırılıp doğal içeriklerin karşıtı içeriklerin önemli hale getirilmeye çalışıldığına vurgu yapan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, “Türkiye’de geleneksel TV kanalı izleme süresi yüzde 60 azalırken yüzde 347 artmıştır. İnsanın ekranla olan ilişkisi zamansızlaşıyor. İnsan her dakika bir içerik ile uyarılıyor. Gençler başta olmak üzere dünyada seç izle alışkanlığı toplumun her kesiminde yerleşiyor. Ancak şunu özellikle belirtmek isterim ki dünya genelinde bu içeriklerin kaynakları sınırlı, temalar sınırlı. Bunun bir sonucu olarak küresel yapı ekosisteminde görüyoruz ki bayağı olan güzideleştiriliyor. Doğal olanın karşıtı yüceltiliyor. Aşırı uçlar ve sapkınlıklar normalleştiriliyor. Ve belli bir grup baskın şekilde temsil ediliyor. Halbuki böylesine kültürel zenginliği olan bir dünyada kendi hikayelerini anlatamayan 5 milyar insan var. Biz mevcut küresel sistemin haline karşı dijital platformumuz ile ailenin, kadim değerlerimizin, kültürümüzün, dünyada görülmezden gelinen devasa kitlelerin gerçek hikayelerini anlatacağız. Özgün olanın kendi toprağında korunmasına özen göstereceğiz” ifadelerini kullandı.