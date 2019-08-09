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Türkiye'den net açıklama: Münbiç gibi olmayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemli bir güvenlik meselesidir" dedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:32
Türkiye'den net açıklama: Münbiç gibi olmayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemli bir güvenlik meselesidir" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:32
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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