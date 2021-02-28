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Dünya Türkiye'den Myanmar'daki cuntaya sert tepki! "Derhal durdurun"
Dünya

Türkiye'den Myanmar'daki cuntaya sert tepki! "Derhal durdurun"

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’daki orantısız güç kullanımını şiddetle kınadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 23:39:00 -
Türkiye'den Myanmar'daki cuntaya sert tepki! "Derhal durdurun"

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında, sivil halka karşı uyguladığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını şiddetle kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Myanmar’da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında ülkedeki istikrarın giderek bozulmakta olduğunu büyük kaygıyla gözlemliyoruz.
Bugün (28 Şubat) güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı uyguladığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz.

Ülkede barış ve istikrarın sağlanması için demokrasinin yeniden tesisine yönelik adımların bir an önce atılması ve barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

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