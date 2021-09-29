  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türkiye'den müthiş bir hamle! Ukrayna'da inşa edilecek
Teknoloji

Türkiye'den müthiş bir hamle! Ukrayna'da inşa edilecek

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında ortak insansız hava aracı (İHA) bakım ve eğitim merkezi inşa edilmesine ilişkin protokol imzalandı. İmza törenine katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu anı uzun süredir beklediklerini ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 19:26:00 -
Türkiye'den müthiş bir hamle! Ukrayna'da inşa edilecek

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında ortak insansız hava aracı (İHA) bakım ve eğitim merkezi inşa edilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, imza törenine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

Törende konuşan Zelenskiy, bu anı uzun süredir beklediklerini ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projenin gerçekleşmesinde sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.

Anlaşmaya göre, Baykar, Ukrayna Ordusuna ait Vasilkov bölgesinde İHA bakım, modernizasyon ve eğitim merkezi inşa edecek.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuz ayında da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay