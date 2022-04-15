Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına kınama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terörist İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesinin, kabul edilemez olduğunu bildirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, işgalci terörist İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesinin, kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Ramazanda Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara İsrailli teröristlerce yapılan müdahalenin asla kabul edilemez olduğunu kaydeden Şentop, "Masum sivillere karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyorum. İsrail, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkına saldırılarına derhal son vermelidir." ifadelerini kullandı.