  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türkiye'den mesaj: Üzüntüyle öğrendik
Siyaset

Türkiye'den mesaj: Üzüntüyle öğrendik

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 21:51:00 -
Türkiye'den mesaj: Üzüntüyle öğrendik

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mısır'ın Dakahliye ilinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili yayımladığı taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Mısır'ın Dekahliye kentinde, 12 Kasım'da yaşanan otobüs kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23