Türkiye'den 'mekik diplomasisi!' Etiyopya ile Somali arasındaki görüşme devam edecek

Diplomatik kaynaklar, Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelere ara verildiğini ve bu sabah sürdürüleceğini bildirdi.

Daha önce de tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini belirten kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin "mekik diplomasisi" yürüttüğünün altını çizmişti.

Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü, ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun "uzun bir süreç" olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

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