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Aktüel Türkiye'den, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan'a uyarı
Aktüel

Türkiye'den, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan'a uyarı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 22:23:50 -
Türkiye'den, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan'a uyarı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına yönelik, "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına ilişkin basına yansıyan haberler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri yığınak yaptığına dair haberlerin basında yer aldığını kaydeden Aksoy, Meis Adası'nın 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüde olduğunu hatırlattı.

Aksoy, basında yer alan haberler doğruysa bunun Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Adanın statüsünde yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddettiklerinin altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

"Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır."

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