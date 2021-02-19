Türkiye’den Malili mültecilere insani yardım

Sadakataşı yardım ekibi, Burkina Faso’da 200 kişinin birlikte ibadet edebildiği Hacı Veysel, Nimet Yıldız Camisininaçılışınıyaptı. Dernek yardım ekibi, zor şartlar altında Madina bölgesinde yaşayan Malili mültecilere kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi.

Mali, Nijer ve Burkina Faso’nun sınır bölgelerinde silahlı gruplar arasında gerçekleşen çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişi yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı. 500 bin civarında Mali vatandaşı çatışmalar nedeniyle komşu ülke Burkina Faso’ya göç etti. Ülkede bulunan boş araziler ve kamplarda yaşayan mülteciler su, gıda, eğitim ve sağlık gibi en temel insani haklarından mahrum şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Ülkelerinde çatışmaların dönem dönem başlaması dolasıyla mülteciler Mali’ye dönmeyi düşünmüyorlar.

Mültecilere yardım

Burkina Faso’nun kuzeyinde yer alan Ouahigouyabirkaç kilometre uzaklıkta bulunan Madina’da konaklayan 1500 Malili mülteci ülkelerinde yaşanan etnik çatışmalardan dolayı buraya sığınmış durumdalar. Bölgede bulunan Sadakataşı ekipleri mültecilere kurban eti dağıtımları gerçekleştirdi. Bölgede zor şartlar altında yaşayan mülteciler için dernek önümüzdeki günlerde gıda ve temiz su dağıtımları gerçekleştirecek.

Cami açılışı

Burkina Faso'nun Namissiguima kentinde 110 metrekare alan üzerine projelendirilen, 200 kişinin birlikte ibadet edebildiği Hacı Veysel, Nimet Yıldız Camisinin açılışı bölge halkının katılımıyla dernek ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Mali, Nijer ve Burkina Faso sınırında etnik temele dayanan çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Zor durumda hayatlarını sürdüren mültecilere Burkina Faso’da bulunanekibimiz tarafından kurban eti ulaştırıldı. Önümüzdeki günlerde mülteciler için başta su ve gıda olmak üzere birçok alanda yardım faaliyeti gerçekleştireceğiz’’ ifadelerini kullandı.