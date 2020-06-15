Türkiye’den Libya’ya Acil Yardım Kampanyası

Libya’da devam eden çatışma ve kaos ortamının etkileri artarak devam ediyor. Özellikle gıda başta olmak üzere temel yaşam maddeleri ve sağlığa erişimde yaşanan sıkıntılar insanları zor durumda bırakıyor. Son dönemlerde insani yardıma muhtaç kişi sayısı ciddi oranda yükseldi. Yetersiz gıda stoğu, iç çatışmalar ve koronavirüs salgını sebebiyle ülkede insani kriz büyüyor. Kriz daha ciddi boyutlara ulaşmadan önce önlemler alınması gerekiyor. Bu durum, bir kısmı Libyalı diğer kısmı mülteci ve göçmen ailelerden oluşan yüz binlerce kişiyi olumsuz etkiliyor. Şu an ülkede 800 binden fazla kişi insani yardıma muhtaç.

Libya’da temel gıda, hijyen, giysi ve barınma malzemelerine ihtiyaç var. Bu zorlu süreçte Libya’ya insani yardım ulaştırmak için İHH İnsani Yardım Vakfı, çalışmalara başladı. Hayırseverlerin destekleriyle “Libya’daki Kardeşlerimize Acil Yardım” adı verilen kampanya sonucunda Libyalıların yaşadıkları sıkıntıların hep birlikte giderilmesi hedefleniyor.

2011’den beri

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2011 yılında Libya’da yaşanan devrimden bu yana aralıksız olarak ülkeye yardımlarını sürdürüyor. Devrimin hemen sonrasında 21 Şubat 2011 tarihinde Bingazi’ye ulaşarak acil yardım çalışmalarına başlayan İHH, periyodik olarak ülkeye olan yardımlarını günümüze kadar devam ettirdi. 9 yıllık süre zarfında İHH, Libya’da gıda, sağlık, eğitim, su, hijyen ve barınma gibi alanlarda çalışma yürüterek 1 milyon 97 bin 861 kişiye insani yardım ulaştırdı. Sadece 2020 yılında ise İHH, Trablus, Misrata ve Zliten’de yaşayan 25 bin Libyalı mağdura çeşitli insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Libya halkına destek için

İHH aracılığıyla Libya’daki mağdur ailelere destek olmak isteyen bağışçılar, LIBYA yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine “LİBYA” koduyla bağışta bulunarak gıda, sağlık ve barınma alanlarındaki çalışmalara katkıda bulunabiliyor.