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Gündem Türkiye'den Kuveyt için taziye mesajı
Gündem

Türkiye'den Kuveyt için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 20:29:00 -
Türkiye'den Kuveyt için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt’in Mangaf şehrindeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin için Kuveyt halkına taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuveyt’in Mangaf şehrindeki bir binada gerçekleşen yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kuveyt halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

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