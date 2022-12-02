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Dünya Türkiye’den krizdeki Küba’ya borç desteği
Dünya

Türkiye’den krizdeki Küba’ya borç desteği

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Türkiye ile dış borcun yeniden yapılandırılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 11:41:00 -
Türkiye’den krizdeki Küba’ya borç desteği

Küba’da yaşanan ekonomik sıkıntılara çözüm bulmak için Türkiye, Çin, Rusya ve Cezayir’i ziyaret eden Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, ülkesine dönüşte açıklamalarda bulundu. Devlet televizyonunda konuşan Kübalı lider, ziyaret ettiği Türkiye, Çin, Rusya ve Cezayir’in borçların yeniden yapılandırılması, ticaret ve yatırım finansmanı sağlanması için destek olacağını söyledi. Başkan Diaz-Canel, “Bu ülkelerle borcumuzun yeniden yapılandırılması konusunda anlaştık, bu da bize ödeme kolaylığı sağlıyor” dedi.

Ancak Diaz-Canel hangi ülkeye ne kadar borç olduğu ve nasıl yapılandırıldığı konusunda detay vermedi.  

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