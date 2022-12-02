Türkiye’den krizdeki Küba’ya borç desteği

Küba’da yaşanan ekonomik sıkıntılara çözüm bulmak için Türkiye, Çin, Rusya ve Cezayir’i ziyaret eden Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, ülkesine dönüşte açıklamalarda bulundu. Devlet televizyonunda konuşan Kübalı lider, ziyaret ettiği Türkiye, Çin, Rusya ve Cezayir’in borçların yeniden yapılandırılması, ticaret ve yatırım finansmanı sağlanması için destek olacağını söyledi. Başkan Diaz-Canel, “Bu ülkelerle borcumuzun yeniden yapılandırılması konusunda anlaştık, bu da bize ödeme kolaylığı sağlıyor” dedi.

Ancak Diaz-Canel hangi ülkeye ne kadar borç olduğu ve nasıl yapılandırıldığı konusunda detay vermedi.