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Teknoloji Türkiye'den kritik "Delta Varyantı" hamlesi... Harekete geçildi
Teknoloji

Türkiye'den kritik "Delta Varyantı" hamlesi... Harekete geçildi

Yerli aşı Turkovac ile ilgili açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Preklinik çalışmalarında Turkovac aşımızın yüzde 100 etkili olduğunu saptadık. Bunun üzerine yeni yaptığımız çalışmada en çok gündemde olan Delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 16:10:00 -
Türkiye'den kritik "Delta Varyantı" hamlesi... Harekete geçildi

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Tanıtım Günleri' etkinliğinde öğrencilerle buluştu. Rektör Çalış, TÜSEB ve ERAGEM iş birliğiyle koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalış, "Üniversitemiz birçok alanda araştırma üniversitesi olarak çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalardan biri de koronavirüse karşı geliştirilen Turkovac aşısı oldu. 17-18 aşı çalışması yapılıyor. Bunlardan biri olan ve Faz-3 evresine geçen Turkovac aşımızı Sağlık Bakanlığı'na devrettik ancak aşı ile ilgili takibimizi ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Faz-3 çalışmaları 30 merkezde devam edecek. Bunlardan biri de Erciyes Üniversitesi. Turkovac aşımızla ilgili gönüllü olmak isteyen birçok kişi bizi arıyor. Biz aşı karşıtlığını asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Yüzde 100 etkili olduğunu saptadık"

Birçok kişinin aşı olmak için Turkovac'ı beklediğini söyleyen Rektör Çalış şunları söyledi:

"Herkesin özellikle aşı olması lazım. Bazı gönüllüler Turkovac aşısını bekliyor. 'Biz milli aşımızı olacağız' diyenler var. Biz de onlara 'Kayseri bağlamında 20-30 gün bekleyin, aşımız çıkacak' diyoruz. Vatandaşlarımızın ısrarla aşı olmasını istiyoruz çünkü pandemiden bizi kurtaracak tek şey aşı. Aşı ile ilgili bazı ek çalışmalar da yapıyoruz. Birkaç ay öncesine kadar İngiliz varyantı çok ön plandaydı. Bununla ilgili biz bir çalışma başlattık. Preklinik çalışmalarında Turkovac aşımızın yüzde 100 etkili olduğunu saptadık. Bunun üzerine yeni yaptığımız çalışmada en çok gündemde olan Delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık. İnşallah iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. En kısa zamanda yerli aşımızı kullanmayı ümit ediyorum."

 

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Yorumlar

Uğur Şâhinde mRNA a$ı'larını Delta içinde %100 etkili olduğunu söylemişti!

Kızamığın aşısı olur. Gribin, soğuk algınlığının aşısı olmaz! Kişi hayatı boyunca 200 kere grip olsa da antikor oluşmaz! Hızla mutasyon geçiren varyant üreten virüslerde aşı hiçbir işe yaramaz! Hızla mutasyon geçiren virüse karşı aşı geliştirmek de teknik olarak mümkün değildir!
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