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Siyaset Türkiye'den Kanada'ya "savunma sanayii" tepkisi
Siyaset

Türkiye'den Kanada'ya "savunma sanayii" tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Marc Garneau ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 17:12:00 -
Türkiye'den Kanada'ya "savunma sanayii" tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede aynı zamanda Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilerek bu durumun gözden geçirilmesi istendi.

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