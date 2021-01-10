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Gündem Türkiye'den kaçan 6 FETÖ'cü Yunanistan'a sığındı
Gündem

Türkiye'den kaçan 6 FETÖ'cü Yunanistan'a sığındı

Türkiye'den kaçarak Yunanistan'ın Girit Adası'na ulaşan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 21:20:00 -
Türkiye'den kaçan 6 FETÖ'cü Yunanistan'a sığındı

Yunan basınındaki haberlere göre, sabah saatlerinde Ada'nın batısında bulunan Sitia kentinin Kuremenos Körfezi'ne, FETÖ'cüleri taşıyan yelkenli bir tekne yanaştı.

Girit Limanı yetkilileri, kendilerini "Gülenci" olarak tanıtan 2'si kadın 6 kişinin çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduklarını belirtti.

Bu kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını söyleyen yetkililer, FETÖ'cülerin, prosedür gereği Sitia Hastanesine sevk edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, hastanedeki kontrollerin ardından geldikleri teknede karantinaya alınacak FETÖ üyesi grubun yaptığı sığınma başvurusunu inceleyeceklerini kaydetti.

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