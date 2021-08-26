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Siyaset Türkiye'den Kabil açıklaması
Siyaset

Türkiye'den Kabil açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 21:41:00 - 2021-08-26 21:52:46
Türkiye'den Kabil açıklaması

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırıları sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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