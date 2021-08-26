Türkiye'den Kabil açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırıları sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.